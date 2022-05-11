İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor taraftarlarından muhteşem koreografi

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor sahasında, Alanyaspor’u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor sahasında, Alanyaspor'u ağırlıyor. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma öncesi anlamlı bir koreografi yapıldı.


Sivassporlu taraftarının karşılaşma öncesi yaptığı koreografi büyük alkış toplarken, koreografiyi izleyenler o anları cep telefonları ile kaydetti. Türkiye Kupası'nın yer aldığı koreografide “Durma! Saldır” yazısı belirdi.


Kırmızı-beyazlıların bu anlamlı koreografisini yedek kulübesinde oturan her iki takımın futbolcuları da pür dikkat izledi.


Diğer yandan koreografi sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.