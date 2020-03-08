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Sivasspor taraftarlarından müthiş koreografi

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor sahasında, Galatasaray'ı ağırladı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma öncesi anlamlı bir koreografi yapıldı.


Sivassporlu taraftarının karşılaşma öncesi yaptığı Mehmetçik temalı koreografi büyük alkış toplarken, koreografiyi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.


Kırmızı-beyazlıların bu anlamlı koreografisini yedek kulübesinde oturan her iki takımın futbolcuları da pür dikkat izledi.


Diğer yandan koreografi sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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