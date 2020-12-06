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Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.


Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak yönetiminde, kulüp tesislerinde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.


Erdoğan Yeşilyurt, Serhiy Rybalka ve Olarenwaju Kayode takımdan ayrı olarak çalıştı. Sivasspor antrenmanın ardından uçakla Trabzon'a giderek kampa girecek.


Trabzonspor ile Sivasspor, yarın saat 19.30'da haftanın kapanış maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

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