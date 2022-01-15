Sivasspor - Trabzonspor maçının VAR'ı Tugay Kaan Numanoğlu

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Tugay Kaan Numanoğlu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, lider Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Tugay Kaan Numanoğlu oturacak. Numanoğlu'na AVAR olarak Mustafa Emre Eyisoy ve Ömer Faruk Turtay eşlik edecek.