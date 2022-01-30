Sivasspor, U19 takımı ile maç yaptı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 24.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıkları kapsamında kulüp tesislerinde U19 takımı ile hazırlık maçı yaptı. A takım mücadeleyi 5-0 kazandı.
Sivasspor, U19 takımı ile yaptığı hazırlık maçını 5-0 kazanırken, A takımın gollerini; Kerem Atakan Kesgin, Olaranwaju Kayode, Pedro Henrique (2) ve Halit Çokyaşar kaydetti.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.