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Sivasspor, Ümraniye maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig’de Ümraniyespor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de Ümraniyespor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.


Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 14. hafta maçında sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.


Kırmızı-beyazlı takım antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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