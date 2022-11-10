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Sivasspor - Ümraniyespor maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Sivasspor-Ümraniyespor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.


Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayacak olan Sivasspor - Ümraniyespor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Tuna ve İbrahim Bozbey yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ramazan Keleş olacak.

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