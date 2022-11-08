İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında evinde Ümraniyespor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Fenerbahçe müsabakasında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.


Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı geçen Uğur Çiftçi de takımla birlikte çalışmalara başladı.

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