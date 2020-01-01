Sivasspor uzatmalarda 6 gol attı

DG Sivasspor, Süper Lig'de geride ilk yarıda maçların uzatma dakikalarında fileleri en çok havalandıran takım olarak dikkati çekti. Yiğidolar, müsabakaların uzatma bölümünde 6 kez gol sevinci yaşadı.

Sivasspor, Süper Lig'in ilk yarısında maçların uzatma dakikalarında en çok gol atan takım oldu. Ligin 5.i haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta; Uğur Çiftçi 90+6. dakikada, ligin 7. haftasında Ankaragücü'nü evinde 3-1 mağlup ettiği maçta Mustapha Yatabare 90+2. dakikada, 10. haftada deplasmanda Denizlispor'u 2-0 yendiği maçta Arouna Kone 90+1. dakikada, 12. haftada İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 yendiği maçta Erdoğan Yeşilyurt 90+4. dakikada, 15. haftada Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ettiği maçta Ziya Erdal 90+7. dakikada ve 16. haftada ise deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede Mustapha Yatabare 90+7. dakikada rakip fileleri havalandırarak uzatma anlarında 6 gol buldu.