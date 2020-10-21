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Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya'da

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında yarın Villarreal ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, İspanya’ya ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında yarın Villarreal ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, İspanya'ya ulaştı.


Sivas'tan özel uçakla İspanya'ya giden kırmızı-beyazlı ekip, konaklayacağı otele geçti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve bir futbolcu, bugün TSİ 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı El Madrigal Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sivasspor, karşılaşma öncesi son antrenmanını da TSİ 20.00'de bu statta gerçekleştirecek.

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