Sivasspor, Villarreal maçına iddialı hazırlanıyor

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise çift kale maç ve şut çalışması gerçekleştirdi. Sivasspor, yarın sabah 10.00'da Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Villarreal'a hareket edecek ve son antrenmanını El Madrigal Stadyumu'nda yaptıktan sonra kampa girecek.

Villarreal ile Sivasspor UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında 22 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de El Madrigal Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.