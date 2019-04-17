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Sivasspor yarım asırlık değerini kaybetti

Sivasspor’da yaklaşık yarım asırdır malzeme sorumlusu olarak görev yapan Mahmut Kablan’ın vefatı camiada üzüntüye neden oldu .

Sivasspor'da yaklaşık yarım asırdır malzeme sorumlusu olarak görev yapan Mahmut Kablan'ın vefatı camiada üzüntüye neden oldu .


Sivasspor Kulübünün kurulduğu 1967 yılında göreve başlayıp yaklaşık yarım asır malzeme sorumluluğunu yapan Mahmut Kablan (80) bugün hayatını kaybetti. Konuyla ilgili olarak Sivaspor kulübünden verilen başsağlığı mesajında, “Mahmut Kaplan'a yüce rabbimizden rahmet, başta Kaplan ailesi olmak üzere tüm sevenlerine, camiamızı başsağlığı ve sabır diliyoruz.”dedi.

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