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Sivasspor, yarın topbaşı yapacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.


Yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı için bugün akşam Bolu Greenpark Otel'de toplanacak kırmızı-beyazlılar yarın sabah yapacağı antrenmanla Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yeni sezonun ilk çalışmasını yapacak. Bolu'da hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürecek Sivasspor, 18 Temmuz'da Yeni Malatyaspor ile hazırlık maçı yapacak. Demir Grup Sivasspor, 19 Temmuz'da ilk etap kampını tamamlayacak.


Bolu kampının ardından 2 gün izne ayrılacak Yiğidolar, ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'ya geçecek ve 22-31 Temmuz tarihleri arasında burada yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Kırmızı-beyazlılar, Hollanda kampında 3 hazırlık maçı yapacak. Hazırlık maçlarının programı resmi internet sitesinden daha sonra duyurulacak.


Sivasspor, Hollanda kampının ardından Sivas'a dönecek ve yeni sezona burada hazırlanacak.

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