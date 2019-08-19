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Sivasspor yarın toplanacak

Süper Lig´in 2.

haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.


Yarın akşam Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde saat 18.00'de top başı yapacak olan Sivasspor, Rizespor'a bilenmeye başlayacak. Yapılacak olan antrenman basına açık, taraftara ise kapalı olacak.


Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı yönetecek hakemler ise daha sonra belli olacak.

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