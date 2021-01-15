İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor Yasin Öztekin'e teşekkür etti

DG Sivasspor, takımdan ayrılan deneyimli futbolcu Yasin Öztekin’e teşekkür etti.

DG Sivasspor, takımdan ayrılan deneyimli futbolcu Yasin Öztekin'e teşekkür etti.


Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Yasin Öztekin ile yolların ayrıldığı anımsatıldı. Açıklamada, "Kulübümüz ile Yasin Öztekin arasındaki 14.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yasin Öztekin'e bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.