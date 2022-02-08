İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı biletleri satışta

DG Sivasspor’un Spor Toto Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

DG Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.


Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25. hafta maçında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında 13 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.


Bilet fiyatları ise şöyle:


VIP Alt Tribün: 70 TL


Maraton Tribünü: 50 TL


Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 25 TL

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.