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Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışta

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda 14 Ocak Salı günü saat 18.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 14 Ocak Salı günü saat 18.30'da sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor'da karşılaşmanın bilet satışı başladı.


Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo mobil uygulaması, tarihi kent meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı yanındaki Passolig gişesinden ve 12 Ocak Pazartesi gününden itibaren ise Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig gişelerinden yapılacak.


Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:



1. Kategori (VIP): 32.5 TL


2. Kategori (Maraton): 22 TL


3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası): 11 TL


Misafir tribünü: 11 TL

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