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Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan

DG Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Hakan Ceylan oldu.

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hakan Ceylan oldu.


Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Murat Erdoğan olacak.


Bu müsabakada VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. Ceylan'a, AVAR olarak Cevdet Kömürcüoğlu ile Kutluhan Bilgiç eşlik edecek.

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