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Sivasspor yeni sezon formalarını tanıttı

Demir Grup Sivasspor’un 2019-2020 sezonunda giyeceği formalar, kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan video paylaşımıyla taraftarların beğenisine sunuldu.

Demir Grup Sivasspor'un 2019-2020 sezonunda giyeceği formalar, kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan video paylaşımıyla taraftarların beğenisine sunuldu.


Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda başlayan tanıtım; kırmızı forma, çubuklu forma ve beyaz formaların yer aldıkları klip ile devam etti. Kırmızı-beyazlıların yeni sezon formalarının önümüzdeki günlerde tüm Sivasspor mağazalarından satışa çıkacağı açıklandı.


Sivas temsilcisi, bu sezon kırmızı-beyaz çubuklu, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç adet forma giyecek.

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