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Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

DG Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla başladı.


Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına kampın ilk gününde Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir otelde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


İdmanda yeni transferler Sefa Yılmaz ile Koray Altınay da yer aldı.


Yiğidolar, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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