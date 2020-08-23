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Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

DG Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.


Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir otelde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlılar, 3 grup halinde gerçekleşen yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.


Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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