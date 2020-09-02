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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

DG Sivasspor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.


The Land of Legends Cup'ta dün oynanan maçta Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek, turnuvada finale yükselen ve Fenerbahçe'nin rakibi olan Sivasspor, ara vermeden yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.


Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Beşiktaş maçında 90 dakika görev yapan sporcular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, dar alan pas çalışması yaptıktan sonra son bölümde yarım sahada çift kale maç oynadı.


Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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