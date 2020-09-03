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Sivasspor yeni sezona hazırlanıyor

DG Sivasspor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Yeni sezon öncesi Bolu kampını tamamladıktan sonra, İstanbul'a gelerek The Land of Legends Cup'a katılan ve cumartesi günü Fenerbahçe'yle turnuvanın final maçında karşılaşacak olan Sivasspor, hem bu maçın hem de ligin hazırlıklarına devam ediyor.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'ndeki idman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise 3 grup halinde yapılan yarım sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.


Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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