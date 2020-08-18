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Sivasspor yeni sezona tam gaz hazırlanıyor

DG Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına kampın dördüncü gününde Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir otelde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetimindeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.


Kamp yapılan otelin sahasında topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından iki grup halinde dar alan pas çalışması yapan Sivasspor son bölümde ise yarım saha çift kale yaptı.


Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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