İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor yoğun tempoda çalışıyor

DG Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün akşam yaptığı antrenmanla devam etti.


Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına kampın beşinci gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise çift kale maç yaptı.


Sivasspor yarın yapacağı 3 antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.