Sivasspor yoğun tempoda çalışıyor

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına kampın beşinci gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı 3 antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.