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Sivasspor, zorlu Başakşehir maçına 4 eksikle çıkacak

Süper Lig’in 40.

Süper Lig'in 40. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan DG Sivasspor'da 4 eksik bulunuyor.


Sivasspor, Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Başakşehir'le mücadele edecek. Bu zorlu maç öncesi kırmızı-beyazlılarda 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları olan defans oyuncularından Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş ile başarılı orta saha Serhiy Rybalka ve golcü futbolcu Mustapha Yatabare, zorlu müsabakada forma giyemeyecek


Diğer taraftan Yiğidolar, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

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