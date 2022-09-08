İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor'a 31 bin Euro para cezası!

DG Sivasspor Kulübü’ne UEFA tarafından 31 bin 500 Euro para cezası verildi.

DG Sivasspor Kulübü'ne UEFA tarafından 31 bin 500 Euro para cezası verildi.


UEFA, Sivasspor Kulübü'ne rekor bir para cezası verdi. Kırmızı-beyazlılara, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanan Malmö maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 30 bin Euro, meşaleler nedeniyle ise bin 500 Euro para cezası verildiği açıklandı.


Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sahamızda oynadığımız Malmö maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 30.000 EURO, meşaleler nedeniyle ise 1.500 EURO kulübümüze para cezası verilmiştir. Kulübümüzün daha ağır cezalar almaması için taraftarlarımızın daha dikkatli olmasını önemle rica ediyoruz” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.