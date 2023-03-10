Sivasspor'a gurbetçi desteği

Fiorentina ile Sivasspor arasında oynanan maç için Floransa'da yaşayan Sivasspor taraftarlarının yanı sıra Türk vatandaşlar, Artemio Franchi Stadyumu'nda kırmızı-beyazlı takımı desteklemek için yerini aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 116 turu ilk maçında Fiorentina ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Maçtan önce, yakın bölgede yaşayan gurbetçi vatandaşlar Sivasspor'a destek vermek amacıyla Artemio Franchi Stadyumu önünde toplandı. Gurbetçi taraftarlar, daha sonra stadyuma girerek Sivassporlu futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan taraftar fotoğrafı büyük etkileşim topladı.