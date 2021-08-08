Sivasspor'a İspanyol hakem

Eleme Turu rövanş maçında DG Sivasspor ile Dinamo Batumi arasında oynanacak mücadelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak.

Eleme Turu rövanş maçında Sivasspor ile Dinamo Batumi arasında 12 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos görev alacak.

Burgos'un yardımcılıklarını Roberto del Palomar ve Jon Nunez yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.