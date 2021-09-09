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Sivasspor'a Leke James'ten kötü haber!

DG Sivasspor Kulübü, Nijeryalı futbolcu Leke James’in alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında kırık tespit edildiğini duyurdu.

DG Sivasspor Kulübü, Nijeryalı futbolcu Leke James'in alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında kırık tespit edildiğini duyurdu.


Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da, sakatlık şoku yaşandı. Futbolcu Leke James'ten kötü haber geldi. 28 yaşındaki futbolcunun alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında kırık tespit edildi. James'in durumunun yapılacak olan kontrollerin ardından netleşeceği öğrenildi.


Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, “Bel ağrısı şikayetinde bulunan futbolcumuz Leke James'e yapılan kontrollerde; alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında 2 yerde kırık tespit edildi. Risksiz kırıkları bulunan oyuncumuzun durumu haftalık yapılacak kontrollerde değerlendirilecektir” ifadesi kullanıldı.

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