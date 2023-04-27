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Sivasspor'a sakat oyunculardan müjde

DG Sivasspor’da, sakatlıkları geçen Uğur Çiftçi, Leke James ve Alaaddin Okumuş bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.

DG Sivasspor'da, sakatlıkları geçen Uğur Çiftçi, Leke James ve Alaaddin Okumuş bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.


Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Sivasspor'da sakat futbolculardan güzel haber geldi. Uğur Çiftçi, Leke James ve Aladdin Okumuş, haftalardır sakatlığı nedeniyle takımla beraber idmana çıkamamıştı.


Kırmızı-beyazlı kulübün konu ile ilgili sosyal medya hesabından 4 futbolcunun idmandaki fotoğrafıyla yapılan paylaşıma, “Sivasspor'umuzda sakatlıkları geçen, Uğur Çiftçi, Leke James, Alaaddin Okumuş takımla birlikte çalışmalara başladı” notu eklendi.

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