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Sivasspor'a, Süper Lig kulüplerinden destek mesajı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’ndaki ilk maçında bugün deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak DG Sivasspor’a, Süper Lig kulüplerinden destek mesajı geldi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçında bugün deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak DG Sivasspor'a, Süper Lig kulüplerinden destek mesajı geldi.


İlk olarak Medipol Başakşehir Kulübü, sosyal medya hesabından Sivasspor'a başarılar dileyerek mesajda, “Avrupada başarılar Yiğido” notunu düştü.


BB Erzurumspor da sosyal medya üzerinden, “UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor Kulübü'ne bu akşam deplasmanda Villarreal takımı karşısında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.


Sivasspor ile Villarreal arasında bugün oynanacak olan maç saat 22.00'de başlayacak.

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