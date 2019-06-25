İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor'a yerli kaleci

Demir Grup Sivasspor Kulübü, Kayserispor ile yollarını ayrılan kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım’la ilgileniyor.

Demir Grup Sivasspor Kulübü, Kayserispor ile yollarını ayrılan kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'la ilgileniyor.


Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Kayserispor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım ile temasa geçti. İlk önce menajer aracılığıyla Muammer ile bir ön görüşme yapan Sivasspor, takıma yerli bir kaleci kazandırmak adına Muammer'i kadrosuna katmayı istiyor. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Muammer'in Sivasspor'dan gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.