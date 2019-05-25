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Sivasspor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, transferde hareketli günler yaşayacak.

Kırmızı-beyazlı takımda 12 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek.


Alınan bilgiye göre hafta içi yönetim kurulu bir toplantı yaparak takımda kalması ve gitmesi gerekenleri belirleyecek. Kırmızı-beyazlı ekipte yönetim kurulu toplantısının ardından kadro yapılanmasının kısa süre içerisinde tamamlaması bekleniyor.


Demir Grup Sivasspor'da Mayıs sonu itibariyle sözleşmesi bitecek futbolcular şunlar:


“Tolgahan Acar, Sergio Rochet, Douglas Santos, Paul Papp, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Delvin N'Dinga, Gabriel Torje, Hakan Arslan, Özer Hurmacı, Fousseni Diabate, Muhammet Demir”

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