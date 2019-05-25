Sivasspor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Kırmızı-beyazlı takımda 12 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek.

Alınan bilgiye göre hafta içi yönetim kurulu bir toplantı yaparak takımda kalması ve gitmesi gerekenleri belirleyecek. Kırmızı-beyazlı ekipte yönetim kurulu toplantısının ardından kadro yapılanmasının kısa süre içerisinde tamamlaması bekleniyor.

Demir Grup Sivasspor'da Mayıs sonu itibariyle sözleşmesi bitecek futbolcular şunlar:

“Tolgahan Acar, Sergio Rochet, Douglas Santos, Paul Papp, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Delvin N'Dinga, Gabriel Torje, Hakan Arslan, Özer Hurmacı, Fousseni Diabate, Muhammet Demir”