Sivasspor'da 17 oyuncunun sözleşmesi sürüyor

sırada tamamlayan Sivasspor'da, 17 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor.

Sivasspor'un 2020-2021 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği kadroda yer alan profesyonel futbolcudan 17'sinin sözleşmeleri devam ediyor. 1 oyuncunun 2025'e, 5 futbolcunun da 2024'e kadar kontratı bulunuyor. Kırmızı-beyazlı takımda 8 futbolcunun sözleşmesi ise 31 Mayıs 2021'de sona erecek. Sivas temsilcisinin bu sezon gözde oyuncusu Fildişi Sahilli Max Gradel'in de sözleşmesi 2022 sezonunda bitecek.

Sivasspor'da sözleşmesi devam eden oyuncular şunlar:

Ahmet Oğuz - 31 Mayıs 2022

Fayçal Fajr - 31 Mayıs 2022

Jorge Felix - 31 Mayıs 2022

Max Gradel - 31 Mayıs 2022

Muhammet Can Tuncer - 31 Mayıs 2022

Samba Camara - 31 Mayıs 2022

Aaron Appindangoye - 31 Mayıs 2023

Caner Osmanpaşa - 31 Mayıs 2023

Mustapha Yatabare - 31 Mayıs 2023

Kerem Atakan Kesgin - 31 Mayıs 2023

Uğur Çiftçi - 31 Mayıs 2023

Ali Şaşal Vural - 31 Mayıs 2024

Alaaddin Okumuş - 31 Mayıs 2024

Hakan Arslan - 31 Mayıs 2024

Muammer Yıldırım - 31 Mayıs 2024

Ziya Erdal - 31 Mayıs 2024

Erdoğan Yeşilyurt - 31 Mayıs 2025