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Sivasspor'da 17 oyuncunun sözleşmesi sürüyor

Sezonu 65 puanla 5.

sırada tamamlayan Sivasspor'da, 17 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor.


Sivasspor'un 2020-2021 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği kadroda yer alan profesyonel futbolcudan 17'sinin sözleşmeleri devam ediyor. 1 oyuncunun 2025'e, 5 futbolcunun da 2024'e kadar kontratı bulunuyor. Kırmızı-beyazlı takımda 8 futbolcunun sözleşmesi ise 31 Mayıs 2021'de sona erecek. Sivas temsilcisinin bu sezon gözde oyuncusu Fildişi Sahilli Max Gradel'in de sözleşmesi 2022 sezonunda bitecek.


Sivasspor'da sözleşmesi devam eden oyuncular şunlar:



Ahmet Oğuz - 31 Mayıs 2022


Fayçal Fajr - 31 Mayıs 2022


Jorge Felix - 31 Mayıs 2022


Max Gradel - 31 Mayıs 2022


Muhammet Can Tuncer - 31 Mayıs 2022


Samba Camara - 31 Mayıs 2022


Aaron Appindangoye - 31 Mayıs 2023


Caner Osmanpaşa - 31 Mayıs 2023


Mustapha Yatabare - 31 Mayıs 2023


Kerem Atakan Kesgin - 31 Mayıs 2023


Uğur Çiftçi - 31 Mayıs 2023


Ali Şaşal Vural - 31 Mayıs 2024


Alaaddin Okumuş - 31 Mayıs 2024


Hakan Arslan - 31 Mayıs 2024


Muammer Yıldırım - 31 Mayıs 2024


Ziya Erdal - 31 Mayıs 2024


Erdoğan Yeşilyurt - 31 Mayıs 2025

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