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Sivasspor'da 2 futbolcu ceza sınırında

Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK maçı öncesi DG Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


Süper Lig'in 24. haftasında yarın Gaziantep FK ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Isaac Cofie ve Erdoğan Yeşilyurt, Gaziantep maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

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