Sivasspor'da 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Süper Lig'in 11. hafta maçında pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, takıma yapılan Kovid-19 testleri neticesinde bir futbolcunun ve destek ekipten bir personelin pozitif bulgular verdiğini duyurdu.

Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Trabzonspor maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve destek ekipten bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. 2 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır. Ayrıca daha önce testi pozitif çıkan 1 sporcumuzun son testi negatife dönmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadesi kullanıldı.