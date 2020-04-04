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Sivasspor'da 3 futbolcuya sokağa çıkma yasağı!

Sivasspor’da kaleci Muhammet Can Tuncer, orta saha oyuncuları Armin Djerlek, Furkan Sağman 20 yaş altı oldukları için sokağa çıkamayacak.

Sivasspor'da kaleci Muhammet Can Tuncer, orta saha oyuncuları Armin Djerlek, Furkan Sağman 20 yaş altı oldukları için sokağa çıkamayacak.


Korona virüs kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından Galatasaray, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Beşiktaş, Alanyaspor, Başakşehir, Ankaragücü ve Göztepe'de forma giyen bazı oyuncular sokağa çıkamayacak.


Sivasspor'da ise 3 futbolcuya sokağa çıkma yasağı geldi. 19 Yaşındaki kaleci Muhammet Can Tuncer ile 19 yaşındaki orta saha oyuncuları Armin Djerlek ile Furkan Sağman bu yasaktan etkilenen futbolcular oldu.

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