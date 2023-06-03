Sivasspor'da 3 günlük izin sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in son hafta maçında Kayserispor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlılar, 3 günlük iznin ardından sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Kayserispor ligin 38. ve son hafta maçında 6 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.