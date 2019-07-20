Sivasspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi Mert Hakan Yandaş, Serhiy Rybalka, Fatih Aksoy ve Hakan Arslan sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş, Serhiy Rybalka, Fatih Aksoy ve Hakan Arslan sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcuların sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.