İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor'da 5 eksik

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan DG Sivasspor'da 4 sakat oyuncunun yanı sıra 1 de cezalı isim bulunuyor.


Sivasspor ve Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Sivas'ta karşı karşıya gelecek. Yiğidolar'da zorlu karşılaşma öncesinde tam 5 eksik var. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Ziya Erdal, Jorge Felix ve Serhiy Rybalka görev yapamayacak olan isimler. Hatayspor maçında sarı kart gören Erdoğan Yeşilyurt da cezalı duruma dültüğü için yarın oynanacak olan mücadelede forma giyemeyecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.