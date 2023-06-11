Sivasspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi bitti

sırada tamamlayan DG Sivasspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Bu sezon Süper Lig'de inişli çıkışlı grafik çizen ve ligi 41 puanla 14. sırada bitiren Sivasspor, transferde hareketli günler yaşayacak. Kırmızı-beyazlı takımda 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Alınan bilgiye göre hafta sonu yapılacak olağan genel kurulun ardından yeni yönetim bir toplantı yaparak takımda kalması ve gitmesi gerekenleri belirleyecek. Kırmızı-beyazlı ekipte yönetim kurulu toplantısının ardından kadro yapılanmasının kısa süre içerisinde tamamlaması bekleniyor.

Sivasspor'da Dimitrios Goutas, Jordy Caicedo, Fredrik Ulvestad, Robin Yalçın, Aaron Appindangoye, Isaac Cofie, Caner Osmanpaşa, Leke James ve Mustapha Yatabare'nin sözleşmesi bitti.

Sivasspor Kulübü, sözleşmesi biten 9 oyuncunun yanı sıra sözleşmesi devam eden bazı oyuncular ile de yolları ayırmayı hedefliyor.

Olağan kongre sürecine hazırlanan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay da geçtiğimiz hafta takımla yollarını ayırmıştı.