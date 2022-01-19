Sivasspor'da Aaron Appindangoye 354 gün sonra forma giydi

Sivasspor'un Gabonlu oyuncusu Aaron Appidangoye, sakatlığını atlattı ve Göztepe müsabakasında 354 gün sonra forma giydi.

Sivasspor, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlı takımın oyuncusu 29 yaşındaki defans oyuncusu Appindangoye, 354 gün sonra yeşil sahalara geri döndü. Aaron, geçtiğimiz sezon 31 Ocak 2021'de oynanan Alanyaspor maçının 68. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edememişti. Uzun bir süre tedavi gören Aaron, 354 gün sonra oynanan Göztepe maçında forma giyme şansı buldu. Aaron, Göztepe maçının 90+2. dakikasında oyuna dahil oldu.