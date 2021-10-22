İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor'da Adana Demirspor maçı öncesi kötü haber!

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor ile mücadele edecek olan DG Sivasspor'dan kötü haber geldi. Kırmızı-beyazlı takım, futbolcuları Jorge Felix ve Koray Altınay'ın sakatlandığı duyuruldu.


Sivasspor'da Kulüp Doktoru Burak Ayyıldız, takımda sakatlığı bulunan futbolcular Jorge Felix ve Koray Altınay'ın sağlık durumu hakkında resmi internet sitesine açıklamada bulundu.


Ayyıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı:


“Pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sakatlanan Jorge Felix'e yapılan kontrolde sol alt adalesinde yırtık tespit edildi. Sporcumuzu milli maç arasından sonra hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Koray Altınay ise, bugün antrenmanda yaptığımız çift kale maçta sağ dizinden sakatlandı. Sporcumuza yapılan kontrolde sağ diz dış yan bağda yırtık tespit edildi. Pazar günü sahamızda oynayacağımız Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek futbolcumuzun son durumu 3 gün sonra yapılacak kontrollerle netleşecek.”

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.