Sivasspor'da Ahmed Musa sakatlandı!

Spor Toto Süper Lig’in 7.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-DG Sivasspor mücadelesinde kırmızı-beyazlıların tecrübeli ismi Ahmed Musa sakatlanarak oyundan çıktı.
Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Sivasspor'da sakatlık şoku yaşandı. Kırmızı-beyazlıların forveti Ahmed Musa girdiği ikili mücadelede sol kolunun esnemesi sebebiyle sakatlık geçirdi. Musa, saha içerisinde tedavisinin yapılmasının ardından kenara geldi. 29 yaşındaki futbolcunun yerine 19. dakikada oyuna Clinton N'Jie girdi.
Nijeryalı oyuncunun durumu, yarın yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.