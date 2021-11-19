Sivasspor'da Ahmet Oğuz ceza sınırında

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Başakşehir maçı öncesi DG Sivasspor'da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda stoper Ahmet Oğuz, Başakşehir maçında sarı kart cezası tehdidiyle karşı karşıya. Söz konusu futbolcu Başakşehir mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Hatayspor müsabakasında görev yapamayacak.