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Sivasspor'da Alanya maçı öncesi 2 eksik bulunuyor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Sivasspor, Alanyaspor’u konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Kırmızı-beyazlılarda bu müsabaka öncesi 2 eksik futbolcu bulunuyor.


Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında yarın 20.30'da Alanyaspor'u ağırlayacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 2 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James ile kırmızı kart cezalısı olan Mustapha Yatabare takımını yalnız bırakacak.


Yiğidolar'da Leke ve Yatabare dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

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