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Sivasspor'da Alanyaspor maçı öncesi 3 eksik!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Alanyaspor’a konuk olacak olan DG Sivasspor’da 3 eksik isim bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Alanyaspor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 3 eksik isim bulunuyor.


Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor, yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 3 eksik var. Sakatlıkları bulunan Leke James ile Olarenwaju Kayode ile hasta olan Jorge Felix, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.


Alanyaspor - Sivasspor mücadelesi yarın saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

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