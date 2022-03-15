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Sivasspor'da Altay mesaisi başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Altay maçının hazırlıklarına başladı.


Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Adana Demirspor ile karşılaşan ve rakibini 3-2 mağlup eden Sivasspor, 1 günlük iznin ardından Altay maçının hazırlıklarına başladı.


Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.


Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.


Sivasspor ile Altay 20 Mart Pazar günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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