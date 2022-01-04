İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor'da Amin Younes sesleri

DG Sivasspor, 28 yaşındaki Lübnan asıllı Alman oyuncu Amin Younes ile yakından ilgileniyor.


Ara transfer döneminde çalışmalarına hız kesmeden devam eden kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bonservisi Napoli'de olan ve Eintracht Frankfurt'ta kiralık olarak forma giyen Amin Younes'e kancayı taktı. İlk olarak menajer aracılığıyla Younes ile bir ön görüşme yapan Sivasspor, deneyimli oyuncuyu takıma katmayı hedefliyor. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.


Kariyeri boyunca 296 maçta 45 gol, 41 asist kaydeden tecrübeli futbolcu, 16 kez sarı kartla, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

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